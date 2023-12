A un an de la réouverture, Macron annonce des vitraux du XXIe siècle pour Notre-Dame de Paris

Interrogé sur France 2 sur la possible présence du pape François à la cérémonie prévue le 8 décembre 2024, le chef de l'Etat a répondu: "Je l'espère, en tout cas nous l'inviterons".

Emmanuel Macron a annoncé vendredi que des vitraux contemporains seraient réalisés pour porter "la marque du XXIe siècle" à Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019, un an jour pour jour avant la réouverture prévue de la cathédrale à laquelle il entend inviter le pape.

Il s'est rendu sur le chantier pour enclencher le compte à rebours à J-365 de la réouverture au culte et au public. Et notamment au sommet de la nouvelle flèche qui, à 96 mètres d'altitude, a refait son apparition ces derniers jours sous les échafaudages et est surmontée depuis mercredi de sa croix, en attendant son coq qui doit prochainement être béni selon la tradition catholique.

"Nous tenons les délais", s'est félicité le président de la République, qui avait fixé le calendrier ambitieux d'une reconstruction en cinq ans. "C'est une formidable image d'espérance et d'une France qui sait rebâtir", a-t-il ajouté devant la presse.

Il a évoqué "un moment à la fois important et émouvant" qui témoigne de "l'avancée extraordinaire" de "ce chantier qui paraissait impossible".