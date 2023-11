Un démarrage lent pour le BEL 20 et ses voisins européens

A nouveau stationnaire à 3.570 points vendredi vers onze heures, l'indice BEL 20 venait de voir ses voisins européens s'orienter de 0,1% à la hausse, l'indice bruxellois comptant alors 11 de ses éléments dans le vert, Ageas (40,38) et Melexis (86,55) en tête avec des mieux de 1,7 et 1,4%.

En tête des baisses, arGEN-X (455,50) et D'Ieteren, (156,10) cédaient 1,2% alors que Barco (15,42) et Umicore (23,73) reculaient de 0,8 et 0,3%.

Proximus (8,79) et Sofina (202,20) valaient 1% de plus que jeudi, Aperam (29,46) ajoutant 0,5% à ses gains antérieurs.

La BNB (498,00) reperdait par ailleurs 4,6% alors que Exmar (7,68) et Ascensio (46,25) progressaient de 2,1 et 1,7%, celle-ci après avoir gagné jusqu'à 3,1% grâce à des résultats en hausse.

Biosenic (0,0436) et Sequana Medical (2,55) regagnaient enfin 1,4 et 2% tandis que MDxHealth (2,89) remontait de 2,8%, IBA (10,94) et Celyad (0,492) reculant par contre de 2,1 et 3,1%, Biotalys (1,845) de 1,8%.