Un employeur condamné après discriminations et licenciement en fin de congé de maternité

La cour du travail d'Anvers a condamné un employeur pour le licenciement d'une travailleuse à la fin de son congé de maternité, indique jeudi l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Elle venait de signifier à son employeur une incapacité de travail des suites d'un accouchement traumatique et l'institut a décidé d'intervenir en première instance.

"Cette décision judiciaire est particulièrement marquante car elle confirme que la travailleuse a fait l'objet de plusieurs discriminations: sur (la) base du sexe et sur (la) base de la maladie, auxquelles s'ajoute le licenciement durant la période de protection de la maternité", précise l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

La cour du travail a confirmé la décision du tribunal du travail et a jugé que l'employeur ne pouvait en aucun cas prouver que le licenciement n'était pas lié à l'état physique dû à la grossesse et à l'accouchement et par l'état de santé de la travailleuse. Comme en première instance, la cour du travail a estimé que la victime devait être indemnisée de façon cumulative pour chacune des deux formes de discrimination qu'elle a subies, ainsi que pour le non-respect de la protection de la maternité.