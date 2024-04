Un employeur sur dix a fait appel au chômage temporaire l'an dernier

Ce chiffre n'avait plus été aussi élevé depuis 2020 (13,10%), année où la pandémie de coronavirus avait mis à l'arrêt la vie économique et où un régime extraordinaire de chômage économique avait été mis en place.

Plus l'entreprise est grande, plus le chômage temporaire est probable, analyse SD Worx. La moitié des employeurs de plus de 500 salariés y ont eu recours en 2023. Pour les PME de moins de 20 travailleurs, il est limité à 6% ; pour celles de moins de 50, il est de 16%.