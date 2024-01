Un Eurostar bloqué pendant six heures à Machelen vendredi soir

Un train Eurostar transportant quelque 360 passagers et qui devait relier Amsterdam à Londres, est resté bloqué pendant six heures à Machelen, au nord de Bruxelles, en raison d'un problème technique, a indiqué samedi une porte-parole de la compagnie de trains à grande vitesse.

Le train s'est immobilisé vendredi vers 20h30. L'alimentation électrique et le chauffage étaient encore opérationnels. Lorsque les passagers sont finalement arrivés à Bruxelles-Midi, il était trop tard pour faire voyager le convoi jusqu'à Londres. Les voyageurs ont reçu boissons et nourriture, et leur nuitée à l'hôtel a été remboursée.

Samedi matin, ils ont pu prendre un train pour la capitale britannique. Eurostar cherche encore à déterminer la cause de l'avarie.