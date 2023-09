Un fabricant de briques annonce des briques de parement "négatives en CO2"

Cela est possible, selon Vandersanden, grâce au procédé de la carbonatation qui fait réagir du CO2 avec des matériaux contenant du calcium, créant ainsi des carbonates. Cela permet l'obtention d'une brique dure "semblable à du calcaire".

Selon le fabricant limbourgeois, une tonne de ces briques de parement "Pirrouet" incorpore "pas moins de 60 kg de CO2 pendant le durcissement, et ce à jamais."

En outre, à peine 20% des briques "Pirrouet" sont constituées de matières premières primaires, l'essentiel provenant de résidus de l'industrie sidérurgique.

Vandersanden prévoit de commercialiser cette brique moins polluante et plus circulaire à partir de 2024 sur les marchés belge et néerlandais.