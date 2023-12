Un incendie à Tamise prive une partie de la région du Pays de Waes de courant

Un violent incendie dans la zone industrielle TTS de Tamise (province de Flandre orientale) a provoqué des pannes de courant dans une grande partie de la région du Pays de Waes, ont indiqué vendredi les services de secours et les autorités communales.

Le feu s'est déclaré au sein de l'entreprise Isopanel, située dans la Haverheidelaan, à Tamise. Les services de secours sont présents en nombre sur place et les riverains ont été priés de garder portes et fenêtres closes, et de couper les systèmes de ventilation.