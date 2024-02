Un intérêt prépondérant pour les départs volontaires au sein du personnel de Worldline

Les employés ont par ailleurs eu la possibilité de poser des questions sur les procédures de départs volontaires.

Peu de détails ont filtré quant aux départements et fonctions qui disparaîtront. "Il est déjà clair que les départements informatiques, de développement et de "risques & fraude" seront plus touchés que les autres. De nouvelles fonctions ont par ailleurs été créées au sein du département 'risques & fraude'. Les négociations devront apporter plus de clarté à ce sujet".

Les négociations entre syndicats et direction chez Worldline débuteront véritablement la semaine prochaine, mercredi, avec un nouveau conseil d'entreprise. Les partenaires sociaux se réuniront ensuite tous les quinze jours.