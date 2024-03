Un jobday chez Skeyes attire une centaine de candidats au poste de contrôleur aérien

Lors de ce jobday, les candidats apprennent notamment en quoi consiste exactement le métier de contrôleur aérien. Les personnes intéressées par ce poste peuvent s'inscrire en vue de futurs tests et examens. En cas de réussite, une formation de contrôleur aérien peut alors être entamée. Celle-ci dure environ deux ans et est payée par Skeyes.

Pour participer au concours de recrutement, les candidats doivent notamment être belges ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins (fin 2024) et de 30 ans au plus, et posséder un diplôme de l'enseignement secondaire ou équivalent.