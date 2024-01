Un juge annule le plan de rémunération d'Elon Musk chez Tesla, estimé à 56 milliards

Dans le sillage de la publication mardi du jugement de 200 pages, l'action Tesla perdait 2,42% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York.

En conséquence de ce jugement, le niveau de la fortune de l'homme le plus riche du monde est soudainement devenu incertain. Sans ce paquet, sa fortune tomberait en effet à environ 154 milliards de dollars, ce qui ne ferait plus de lui "que" la troisième personne la plus riche du monde.