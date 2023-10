Un mémorandum pour un meilleur suivi des produits phytopharmaceutiques signé à Bruxelles

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), et des représentants du secteur agricole et des produits phytopharmaceutiques ont signé vendredi à Bruxelles un mémorandum d'accord sur le suivi des incidents liés à ce type de produits. Le mémorandum comprend une série d'engagements pour renforcer les systèmes d'autocontrôle ou encore améliorer la traçabilité des lots concernés.

Le document a été rédigé et pensé à la suite de différents incidents survenus en lien avec ce type de produits en 2020, comme une contamination par des matières actives non autorisées "avec des conséquences non-négligeables sur le secteur et les utilisateurs", note l'Afsca. "Il est important que nos agriculteurs soient certains d'utiliser des produits sûrs et qu'ils aient confiance en leurs propres récoltes", s'est exprimé Lode Ceyssens, président du Boerebond.

Le document a notamment pour objectif une meilleure traçabilité des produits, la possibilité de retirer du marché les produits qui ne respectent pas les conditions ou un suivi des utilisateurs. "L'objectif est également d'alerter les utilisateurs et d'étendre l'utilisation de Phytotrans (un outil avec les fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques, NDLR) à plus d'opérateurs", a expliqué Michaël Colson, directeur de la Protection des Végétaux et de la Sécurité des Produits Végétaux à l'AFSCA. L'agence fédérale précise qu'en 2022, 82 produits phytopharmaceutiques ont été analysés afin de vérifier les conditions de leur autorisation et 98,1% des contrôles étaient conformes.

"Malgré les statistiques qui garantissent un usage très sûr, nous ne sommes jamais à l'abri d'une fraude ou d'un abus", a noté Emmanuel Wart, directeur de cabinet du ministre fédéral de l'Agriculture David Clarinval. "Les conséquences peuvent être dramatiques pour l'humain comme pour le climat." Les produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides, etc.) et adjuvants sont destinés à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles et à détruire les végétaux indésirables, selon l'Afsca.