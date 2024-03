Un navire a été touché par un "projectile non identifié" au large du Yémen, où les attaques des rebelles yéménites houthis se multiplient contre la marine marchande, a rapporté samedi l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO).

L'attaque a provoqué un incendie qui a été éteint, a ajouté l'agence, précisant que "le navire et son équipage sont sains et saufs" et que le bateau poursuivait sa route vers son prochain port d'escale.