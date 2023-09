Un nombre record de jeunes ont déjà quitté leur employeur cette année

Même si le prestataire de services se refuse à comparer cette "vague" de départs belge à celle qui traverse actuellement les États-Unis (la "Great Resignation"), les chiffres de démissions battent bel et bien des records dans le Plat pays. Depuis le début de l'année, 40,8% en plus de travailleurs de moins de 25 ans ont déjà quitté leur emploi par rapport à la même période l'an dernier. Et à l'époque, il s'agissait déjà d'une hausse record (+135% par rapport à 2021).

Autre constat mis en lumière par l'étude: au moment de leur départ, les jeunes sont bien plus longtemps en service auprès de leur employeur qu'auparavant. Les travailleurs ayant remis leur préavis au cours des derniers mois étaient en service depuis 1,27 an en moyenne, contre 0,76 an en 2020. À Bruxelles, par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sont nettement plus longtemps en service avant la résiliation de leur contrat (1,4 an) par rapport à la Flandre (1,27 an) et à la Wallonie (1,17 an).