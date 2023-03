Un nouveau complexe logistique devrait permettre de créer 300 emplois en Wallonie picarde

La société Heylen Warehouses, établie à Herentals et spécialisée dans le développement d'immobilier logistique, va investir plus de 100 millions d'euros dans un nouveau complexe logistique semi-industriel sur les territoires de Péruwelz et Beloeil, en Wallonie picarde. Baptisé "Wapi Logistics campus 21", ce projet - le premier du groupe en Wallonie - devrait permettre la création, à terme, d'au moins 300 emplois.