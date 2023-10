Un nouveau statut fait son apparition à l'UMons, celui de "chercheur-entrepreneur"

"De nombreux chercheurs ont le désir d'entreprendre et ne savent pas toujours par où commencer pour voir leur recherche ou leur produit se concrétiser", pointe David Lhoir, responsable du développement commercial au sein de l'administration et la valorisation de la recherche de l'UMons. L'objectif de ce nouveau statut est de leur offrir un accompagnement individualisé, pour les guider dans l'aventure de la création d'entreprise.

Les chercheuses et chercheurs ainsi que les doctorants peuvent ainsi "bénéficier d'un accompagnement renforcé, sur mesure et original pour lancer leur propre entreprise en lien avec leurs travaux scientifiques. Avec, à la clé, un impact direct dans la société", vante l'UMons dans un communiqué.

Un statut d'étudiant-entrepreneur existe déjà au sein de l'UMons, et il "attire depuis plus de trois ans une quarantaine d'étudiants en moyenne annuelle", selon le conseiller de l'UMons pour les interactions économiques et l'entrepreneuriat, Jonathan Bauweraerts.

Quatre niveaux sont proposés aux chercheurs-entrepreneurs: l'initiateur (1) pour développer une idée d'entreprise, le novateur intermédiaire (2) pour préciser le projet, le novateur avancé (3) pour la maturation de la technologie ou du produit et enfin le chercheur-entrepreneur (4) pour la création de l'entreprise.

À chaque étape, des services internes sont offerts tels que des formations, des conférences, des suivis par des experts... A la fin du processus, les chercheurs-entrepreneurs auront accès au réseau d'investisseurs de l'université.