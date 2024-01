Un nouveau système de gestion de conteneurs à Anvers

Certified Pick up, le nouveau système censé notamment renforcer la lutte contre le trafic de drogues au port d'Anvers-Bruges, est entré dans sa première phase lundi, "une étape importante dans le processus de numérisation du transport de conteneurs", selon les responsables du port.

La nouvelle plate-forme permet de traiter actuellement 60% de tous les conteneurs qui débarquent dans le terminal haute mer. Les 40 derniers pour cent intégreront progressivement le système ces prochaines semaines.

Chaque jour, quelque 2.500 conteneurs arrivent dans ce terminal. La nouvelle application, qui remplace les anciens codes PIN, interviendra sur l'ensemble de la chaîne logisitique: camions, navires, trains, douane et terminaux. Elle doit contribuer à un processus plus sûr et transparent.