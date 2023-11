Un permis demandé pour l'échangeur entre le Ring de Bruxelles et l'aéroport de Bruxelles

L'agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (Werkvennootschap) a demandé un permis pour adapter le réseau routier actuel au niveau du Ring de Bruxelles et de l'A201, la liaison vers l'aéroport de Bruxelles et l'OTAN, fait-elle savoir lundi. La configuration actuelle -avec les nombreux ponts ("fly-overs")- sera remplacée par un nouveau pont avec un carrefour équipé de feux de signalisation intelligents.

Il s'agit d'un système qui n'existe nulle part ailleurs en Flandre: la nouvelle situation permettra de réguler tous les différents flux de circulation à l'aide des feux de signalisation intelligents. Les feux s'adaptent au trafic, à toute perturbation ou incident et à différentes situations telles que les heures de pointe du matin et du soir.

"Début 2024, après la décision finale concernant le réaménagement du R0-Nord, le permis sera demandé pour le réaménagement du Ring lui-même, mais nous demandons d'ores et déjà le permis pour ce projet", a déclaré Lydia Peeters (Open VLD), ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics. "Nous augmenterons ainsi la sécurité routière et la fluidité du trafic et nous améliorerons la circulation sur le Ring."