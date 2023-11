Un premier mât à l'aéroport de Liège pour le projet de tour numérique

La Société wallonne des aéroports (Sowaer) et Skeyes travaillent ensemble à ce projet qui doit voir naître en 2026 à Namur le premier centre de tours de contrôle numérique de Belgique. C'est en effet depuis un seul bâtiment, construit dans la capitale wallonne, que les contrôleurs aériens géreront les mouvements d'avions au sol, sur les pistes de décollage et d'atterrissage et aux abords des aéroports de Liège et de Charleroi.

"Cette nouvelle technologie fournira aux contrôleurs beaucoup plus d'informations que celles dont ils disposent à l'œil nu, en particulier lors de mauvaises conditions climatiques. Cette solution contribuera à l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne et à l'efficacité de la gestion du trafic", explique skeyes.