Un projet pilote de sécurité sociale de l'alimentation à Schaerbeek a porté ses fruits

Les conclusions du projet pilote "Bees coop", qui a appliqué le principe de sécurité sociale de l'alimentation dans la commune bruxelloise de Schaerbeek pendant un an, ont été présentées lundi par le Collectif de réflexion et d'action sur la sécurité sociale de l'alimentation (CréaSSA). Celles-ci semblent "encourageantes", selon le collectif.

L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, qui plaide pour une huitième branche de la sécurité sociale, consiste à garantir à tous un revenu mensuel de 150 euros pour acheter des produits alimentaires durables, sains et socialement justes à des producteurs et structures conventionnées. Ce serait le "meilleur moyen de faire de l'accès à l'alimentation de qualité un droit, et non pas un choix de consommation pour celles et ceux qui en ont les moyens", appuie le CréaSSA.

Pendant un an, le principe a donc été expérimenté dans la commune de Schaerbeek. Quelque 70 personnes bénéficiaires du CPAS ont reçu une allocation mensuelle de 150 euros pour effectuer leurs courses au supermarché coopératif de la "Bees coop".