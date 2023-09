Un projet pilote pour aider les citoyens à choisir un abonnement de télécommunications

Tout au long du mois d'octobre, les citoyens en difficultés numériques peuvent se rendre dans un bureau de poste et y recevoir de l'aide pour sélectionner un opérateur télécom. Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre d'un projet-pilote, lancé à l'initiative du SPF Économie et de bpost et visant à accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, annonce jeudi bpost par voie de communiqué.