Un projet wallon de gestion d'entrepôt grâce à un drone couplé à la 5G et l'IA à Nivelles

Le premier projet wallon de gestion d'un entrepôt grâce à un drone couplé à la 5G et l'intelligence artificielle a été présenté lundi à Nivelles. En s'appuyant sur ces technologies, il vise à faire voler le drone de manière autonome afin que des informations soient transmises en temps réel au gestionnaire de stock.

Initié par l'Agence du numérique wallonne, le projet rassemble les partenaires Proximus, ID2Move où est testée la solution, Phoenix-Tech et Deltrian International qui souhaite à terme déployer la technologie dans ses entrepôts à Fleurus.

Le projet veut offrir une solution à la difficulté de suivre les stocks en temps réel et d'optimiser les emplacements pour les gestionnaires d'entrepôts de stockage en milieu industriel. Chez Deltrian International par exemple, les travailleurs perdent souvent du temps à localiser et récupérer les produits, vérifier qu'ils correspondent à la bonne référence et encoder la sortie ou l'entrée de stock, indiquent les partenaires du projet dans un communiqué.