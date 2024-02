Un routier qui avait frappé la tête d'un collègue condamné à sept ans de prison

Les faits remontent au 11 décembre 2021. Les routiers d'une société de transport lituanienne occupaient un hangar situé à Bocholt, loué par leur employeur comme aire de repos, lorsque l'un d'entre eux a appelé les services de secours. Au téléphone, l'homme a expliqué que l'un de ses collègues était tombé de la cabine d'un camion à l'arrêt et s'était blessé à la tête.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté que la victime avait non seulement le crâne fracturé, mais aussi une côte cassée et la rate rompue. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été opéré et maintenu dans un coma artificiel pendant un certain temps.