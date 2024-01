Un syndicat agricole flamand invite ses membres à mener des actions la semaine prochaine

Le syndicat agricole flamand ABS (Algemeen Boerensyndicaat) a invité jeudi ses membres à rejoindre les agriculteurs wallons dans leur semaine d'actions prévue la semaine prochaine et à, eux aussi, en organiser au nord du pays.

"Nous examinons la manière dont nous pouvons renforcer les actions wallonnes du côté flamand", a expliqué le président de l'ABS, Hendrik Vandamme. "Il y a également une grande volonté (des agriculteurs, NDLR) de se montrer à l'approche de la période électorale."

Aux yeux du patron du syndicat, les responsables politiques ne tiennent pas suffisamment compte du monde rural et il devrait y avoir plus de garanties pour les jeunes agriculteurs et agricultrices.