Un travailleur belge sur 10 ne prend pas de "grandes vacances"

Ces travailleurs qui ne prennent pas de longues vacances préfèrent répartir leur total de jours de congé tout au long de l'année. Un choix qui semble avisé.

"Les personnes qui prennent plusieurs petits 'breaks' partent en congé en étant plus détendues que leurs collègues qui privilégient une seule longue période de vacances durant l'été. Il reste moins de dossiers ouverts, elles ont encore de belles perspectives de congé et, à leur retour au bureau, y trouvent moins de travail", souligne la professeure Anja Van den Broeck, experte en motivation au travail à la KU Leuven, citée dans un communiqué. "Croire qu'on ne recharge ses batteries qu'avec de longues vacances et qu'on peut ensuite profiter de cette énergie au cours des semaines ou mois à venir, c'est un mythe", insiste la spécialiste, qui a collaboré à l'enquête de Tempo-Team.