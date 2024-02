Un travailleur sur cinq a reçu une prime ou participation aux bénéfices en 2023

En 2023, un travailleur sur cinq a reçu une prime salariale CCT90 (18 %) ou une prime bénéficiaire (2 %). La prime salariale CCT90 est la plus plébiscitée, particulièrement par les employeurs comptant plus de 20 salariés, qui l'utilisent pour récompenser la réalisation d'objectifs collectifs, indique jeudi le prestataire RH SD Worx.

Les primes bénéficiaires sont plus fréquentes dans les PME comptant jusqu'à 20 travailleurs. Près de 90 % des employeurs qui l'ont accordé sont des PME de moins de 50 travailleurs. "Si l'on tient compte du nombre d'employeurs dans chaque segment, cet instrument de récompense connaît actuellement un succès relativement plus important dans les organisations comptant entre 500 et 1.000 travailleurs (6 % l'adoptent)", explique SD Worx.

La prime salariale CCT90 a une portée plus large, convaincant la moitié des employeurs de plus de 250 travailleurs.