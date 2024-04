Un tribunal philippin suspend la production d'un OGM pour des craintes en matière de sécurité

La décision du tribunal, qui date du 17 avril et a été consultée jeudi par l'AFP, s'applique aussi à une variété d'aubergine génétiquement modifiée, l'aubergine Bt, développée pour résister aux nuisibles. Comme le riz doré, elle a été conçue par des institutions philippines.

"En raison des points de vue scientifiques contradictoires et d'incertitudes quant aux risques et effets du riz doré et de l'aubergine Bt, des menaces potentiellement graves pèsent sur le bien-être de la population et l'environnement", a déclaré la cour.

La diffusion commerciale de ces deux OGM n'est plus autorisée "jusqu'à ce que les agences gouvernementales compétentes soumettent des preuves sur leur sécurité et leur respect de toutes les obligations légales", est-il écrit dans cette décision.