Un vieil immeuble du centre de Toulouse s'effondre, des recherches en cours

L'effondrement est survenu dans une rue piétonne commerçante, au coeur d'un des quartiers les plus anciens de la 4e ville de France, à la suite de forte pluies vendredi.

"Le bâtiment n'était pas occupé. Les spécialistes de recherche en décombres et une unité cynophile procèdent actuellement à la sécurisation du site et à la recherche d'éventuelles victimes", dit dans un communiqué le Service d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne.

Sur place, une cinquantaine de sapeurs-pompiers inspectent les décombres de l'édifice de trois étages de la rue Saint-Rome, à trois pâtés de maisons de la place du Capitole.

Les occupants des neuf appartements et de deux commerces de l'immeuble avaient été évacués mardi à la suite d'un premier "effondrement de mur intérieur", avait alors indiqué le SDIS.