Une action contre l'impunité des entreprises textiles, 11 ans après le drame du Rana Plaza

"Onze ans après l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh, nous rappelons la nécessité d'agir contre l'impunité des entreprises", ont insisté les organisateurs, les plateformes achACT et Schone Kleren Campagne.

Malgré la prise de conscience des conditions de travail dans ces filières textiles mondialisées, "des ouvriers meurent encore sur leur lieu de travail", ont-ils alerté. Si le drame du Rana Plaza a débouché sur l'Accord international sur la santé et la sécurité dans l'industrie du textile et de la confection - rendant les usines du Bangladesh et du Pakistan plus sûres - "de grandes marques comme Levi's, Lee et Wrangler refusent toujours de s'y engager", ont déploré les manifestants.