Une année 2023 contrastée pour Liege Airport

Liege Airport a accueilli en 2023 175.606 passagers, soit une hausse de 5,2% par rapport à 2022. Le trafic de marchandises, en revanche, a enregistré une baisse de 11,8%, avec un total de 1.005.676 tonnes traitées. Malgré cette année "contrastée", l'aéroport "se trouve toujours en pole position en Belgique et dans le top européen", se félicite l'entreprise.

Au quatrième trimestre de 2023, des signaux positifs ont émergé avec une augmentation de 3,5% des mouvements globaux et de 3,3% des mouvements de marchandises. Toutefois, les volumes d'exportation ont connu une légère baisse "en raison de la situation économique globale".

La transformation de Liege Airport se poursuit avec une réduction significative des vols de nuit, observe l'aéroport. En 2023, un peu plus de 30% des vols ont eu lieu la nuit, contre près de 70% en 2021.

"La restructuration de FedEx a joué à plein en 2023 dans un contexte économique international difficile (guerre en Ukraine, repli du marché chinois...). Tous les aéroports européens cargo enregistrent un ressac", explique le CEO Laurent Jossart, cité dans le communiqué.

Ce dernier entrevoit néanmoins des perspectives "intéressantes" pour les prochaines années. "Avec le nouveau permis d'exploitation, notre conseil d'administration a adopté un master plan et un business plan ambitieux. Plus de 500 millions d'euros seront investis durant les 20 prochaines années avec la volonté de devenir un hub multimodal, exemplaire sur le plan environnemental et créateur d'emplois pour notre région".