Une année 2023 couronnée de succès en Belgique pour Emirates, qui recrute du personnel

La compagnie aérienne Emirates a clôturé une année 2023 "couronnée de succès", avec environ 400.000 voyageurs transportés entre Bruxelles et Dubaï (et souvent au-delà) et inversement, indique-t-elle mercredi. Le cru 2024 s'annonce, lui, tout aussi prometteur, avec déjà de fortes réservations. L'entreprise émiratie recrute dès lors 5.000 nouveaux membres d'équipage de cabine, dont certains en Belgique.