Une bière sans alcool sponsor des JO, le signe d'un marché dynamique

Y compris donc les multiples enseignes implantées en Belgique, dont la culture de la bière a été classée au patrimoine immatériel de l'Unesco, un pays réputé dans le monde pour ses bières d'abbaye et autres bières spéciales à haut degré d'alcool.

"Il y a vingt ou trente ans il s'agissait plutôt d'augmenter le degré d'alcool, là on a inversé la tendance, on le baisse", poursuit M. Maudgal.

Sur fond de déclin de la consommation de bière--en chute de 40% en vingt ans en Belgique-- il s'agit selon lui d'"écouter le marché" et de s'adapter à des habitudes de consommation devenues "plus saines et plus responsables".