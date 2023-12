Une boulangerie et trois de ses ateliers fermés à Merksem pour traite d'êtres humains

Une boulangerie du district anversois de Merksem et trois de ses ateliers ont été fermés temporairement sur ordre du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA), pour traite d'êtres humains et mise en danger de la sécurité et de la santé publique. Douze des treize employés se trouvaient en situation irrégulière et plusieurs d'entre eux étaient logés dans des conditions déplorables dans l'un des ateliers.