Une centaine d'agriculteurs bloquent les camions qui entrent et sortent de Liege Airport (Grâce-Hollogne, province de Liège), a indiqué à l'agence Belga le vice-président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). Le blocage devrait durer 24h00.

Les agriculteurs n'ont pas choisi l'aéroport par hasard. "En Wallonie, l'aéroport de Liège est la plaque tournante du libre-échange. C'est le plus grand lieu d'import et d'export, autre que le routier," assure Maxime Janssens, vice-président de la FJA.

Depuis 20h00 mardi soir, des agriculteurs issus des provinces de Namur et de Liège empêchent les camions d'entrer et de sortir de l'aéroport de Liège. Des tracteurs ont été placés pour bloquer la circulation à deux ronds-points stratégiques de l'aéroport. En début de soirée mardi, certains agriculteurs ont aussi ouvert et contrôlé les camions qui voulaient sortir de Liege Airport.

"Ce qui tue pour le moment nos fermes, c'est la concurrence venue de l'étranger contre laquelle on ne sait pas et on ne pourra pas s'aligner parce qu'on a des coûts de production qui sont bien trop élevés," précise le vice-président des jeunes agriculteurs.

"C'est une action symbolique", commente le secrétaire général de la FJA, Guillaume Van Binst. "Nous visons l'importation de produits qui peuvent très bien être fabriqués chez nous." Le secrétaire général dénonce par ailleurs la concurrence déloyale engendrée par un tel afflux de produits sur le marché européen. "La confection de ces marchandises ailleurs ne répond pas aux mêmes normes qu'ici et cet arrivage entraîne donc une pression supplémentaire sur les prix", détaille-t-il.

Les agriculteurs comptent se relayer durant plusieurs heures. "L'idée n'était pas d'avoir un gros rassemblement, on sait que l'on doit tenir 24h00 et les gens vont se relayer aujourd'hui et demain," annonce mardi soir Maxime Janssens. L'action devrait se terminer mercredi à 20h00.