Une centaine de tracteurs bloquent le rond-point "turbo" de Gand depuis 21h00 mercredi. Cet important axe de circulation est notamment emprunté par les travailleurs gantois et les employés du port, dont certains travaillent de nuit.

Les automobilistes venant du nord - ou voulant quitter la ville par cette direction - doivent s'attendre à des embarras de circulation. La police conseille d'éviter la zone.

Il est difficile de savoir si le passage sera possible pendant la nuit, et dans quelle mesure. Certaines parties du rond-point sont déjà barrées. Le trafic de marchandises en provenance du port ne peut pas circuler en direction de Gand ou de la Dwight Eisenhowerlaan et des embouteillages se forment.