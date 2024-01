Une centaine de tracteurs ont fait le tour du périphérique de Mons samedi soir

"L'objectif de l'action était de profiter de l'occasion du Festival des Lumières de Mons pour sensibiliser le public à nos revendications", a indiqué au micro de RTL Patrick Pype, agriculteur à Montignies-sur-Roc, dans l'entité de Honnelles.

"Une centaine d'agriculteurs venus de plusieurs régions du Hainaut ont convergé vers Mons et tout s'est passé dans le calme, alors que plus de 10.000 personnes assistaient aux divers événements du Festival des Lumières", a expliqué à Belga Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "Tout s'est très bien passé. Nous avons pris le temps d'écouter les revendications des agriculteurs dans le but de voir ce que nous pouvons faire à notre échelle. Une rencontre est ainsi prévue le 8 février avec le Collège communal. Nous pointons, notamment, la concurrence avec les grands groupes agricoles qui empêche les jeunes agriculteurs de travailler, certaines mesures environnementales qui les obligent à geler une partie de leurs terres, la lourdeur administrative et des procédures à respecter."