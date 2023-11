Une centaine d'emplois perdus chez Catalent à Gosselies

Les syndicats et les responsables de l'entreprise pharmaceutique Catalent à Gosselies (Charleroi) devraient prochainement clôturer la procédure Renault en cours au niveau de l'entreprise, a confirmé jeudi Alain Rebier, permanent Setca. Selon ce dernier, les pertes d'emploi pourraient être inférieures à 100 au terme des procédures de licenciement.

Direction et syndicats ont négocié un accord social qui a été accepté il y a peu par le personnel. Dans celui-ci, il est question de 98 pertes d'emploi. Soit 6 de moins qu'évoqué à l'annonce de la restructuration.

Les syndicats auraient aimé parvenir à limiter davantage les pertes d'emploi. L'âge et l'ancienneté du personnel leur ont compliqué la tâche réduisant le recours possible à des solutions comme les crédits-temps ou les prépensions. "Par exemple, dans l'entreprise, seules 12 personnes avaient plus de 55 ans", a illustré Alain Rebier.

L'entreprise Catalent a énoncé différentes raisons pour justifier la restructuration comme les nouvelles réglementations du marché, des retards dans la chaîne de production, les indexations successives ou encore notamment la fin de programme de deux clients.