Une centaine d'entreprises wallonnes et bruxelloises ouvriront leurs portes le 1er octobre

Quelque 120 entreprises wallonnes et bruxelloises ouvriront leurs portes le 1er octobre dans le cadre de la journée "Découverte Entreprises". L'événement, organisé par le groupe de presse Sudmedia (Sudinfo) pour la sixième année consécutive, permettra au grand public de plonger dans l'univers de ces entreprises et d'explorer leurs coulisses.

Cette année, la Journée Découverte Entreprises revient sous deux grandes formules. Les visiteurs pourront pousser les portes de certaines entreprises et auront également la possibilité d'en découvrir d'autres via des reportages vidéos et lors d'un direct sur la page Facebook de l'événement.

De la production des bouteilles d'eau au fonctionnement des éoliennes en passant par l'univers sucré d'une usine de chocolat, le panel des entreprises présentes sera vaste.