Une cinquième hausse pour le BEL 20

Aperam (27,43) et Umicore (20,96) valaient 3,98 et 1,01% de plus que lundi tandis que KBC (68,62) et Ageas (39,55) s'appréciaient de 1,54 et 1,62%, AB InBev (57,95) se contentant d'un mieux de 0,70%.

L'indice bruxellois avait subi la pression de Syensqo (81,52) dont les résultats avaient été accueillis par un plongeon de 6,28%, écart finalement ramené à 1,84% alors que Solvay (25,25) se distinguait par un bond de 4,77% contrairement à UCB (108,15) et arGEN—X (356,60) qui reculaient de 0,46 et 0,72%, Galapagos (31,78) de 0,50%.

Elia (95,15) chutait de 3,65% en compagnie des immobilières qui voyaient Cofinimmo (57,95) et WDP (24,76) abandonner 1,78 et 2,60%, Aedifica (53,10) cédant 1,03% alors que D'Ieteren (197,00) et Melexis (79,25) étaient positives de 2,60 et 1,21%.

Unifiedpost (3,40) chutait par ailleurs de 5,5% alors que Kinepolis (43,50) et Agfa-Gevaert (1,07) remontaient de 2,8 et 2,3%, EVS (34,45) et Atenor (6,12) s'appréciant de 3,6 et 3% alors que des pertes de 2,1 et 2,8% étaient notées en Xior (26,05) et VGP (99,80).

Onward Medical (5,88) et Oxurion (0,0001) reperdaient 6,7 et 66,7% en compagnie de Biotalys (3,00) et IBA (11,22) qui chutaient de 5,9 et 4,4%.