Une cinquième hausse pour un BEL 20 au-dessus des 3.600 points

Elia (101,20) et D'Ieteren (159,00) étaient positives de 2,22 et 1,21% tandis que arGEN-X (428,90) et Galapagos (36,16) s'appréciaient de 1,80 et 1,54%, Solvay (110,00) de 0,64%.

Barco (15,49) cédait également 0,26% tandis que Melexis (86,20) emmenait les hausses en bondissant de 3,05% devant Aedifica (61,05) qui gagnait 2,78%, WDP (26,88) et Cofinimmo (68,05) regagnant 1,82 et 1,64%.

AB InBev (58,43) gagnait 0,12% tandis que KBC (54,88) et Ageas (39,97) progressaient de 1,78 et 0,81%.

Aperam (30,97) et Umicore (23,33) valaient 1,98 et 1,92% de plus que la veille, Proximus (8,99) et GBL (72,20) gagnant 0,40 et 0,70% tandis que Sofina (205,00) repartait de 1,18% à la hausse.

La BNB (508,00) reperdait par ailleurs 5,2% après son bond de 8,3% de la veille, Tubize (69,20) et Solvac (116,00) abandonnant de même 2,5% alors que des bonds de plus de 3% étaient notés en Exmar (7,82), SmartPhoto (30,00), Care Property Invest (13,66), Vastned Retail Belgium (30,00) et Warehouses Estates (36,80), VGP (97,35) et Shurgard (41,44) gagnant 2,8 et 2,2%.