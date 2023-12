Une entreprise belge remporte le 1er prix d'un concours européen de startups innovantes

La start-up belge Matvision a été internationalement reconnue pour ses systèmes de tri intelligents dans l'industrie du recyclage. Elle a en effet remporté récemment le premier prix dans la catégorie 'Matières premières' lors d'un concours de start-ups européennes innovantes organisé par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

La technologie de Matvision permet aux utilisateurs de trier les déchets, en utilisant un mélange de capteurs à grande vitesse, d'intelligence artificielle et de robotique. La start-up remporte un prix de 10.000 euros.

Plus de 100 startups innovantes étaient réunies jeudi dernier à Athènes pour la grande finale du concours Jumpstarter de l'EIT. Cinquante innovations 'deep-tech' ont été présentées dans neuf catégories et le jury d'experts en a récompensé vingt-sept pouvant aider l'Europe à relever certains des défis planétaires les plus urgents.