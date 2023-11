Une étude révèle l'absence de métaux lourds dans l'air autour de la gare centrale d'Anvers

Les riverains craignent depuis tout un temps que Value Trading, la raffinerie d'or implantée dans le quartier, ne soit à l'origine d'une pollution. La fonderie elle-même a toujours qualifié ces accusations d'"absurdes". "Nous ne traitons pas le plomb et nous n'en émettons pas non plus", a déclaré l'entreprise. Value Trading a en outre indiqué que ses employés pouvaient présenter de bonnes analyses de sang.

L'été dernier, des taux élevés de plomb ont été mesurés dans le quartier de la gare à partir d'échantillons de sol (et non d'échantillons d'air, donc). La Société publique des déchets de la Région flamande, l'OVAM, chargée d'investiguer, a trouvé du cadmium, du plomb et du zinc, entre autres. Récemment, la ministre flamande de la Santé, Hilde Crevits (CD&V), a promis que le sang des enfants et des mères du quartier serait testé en ce qui concerne les taux de plomb.