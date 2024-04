Une exonération de la taxe kilométrique pour les véhicules zéro émission à Bruxelles

À partir du 1er juillet, les tarifs de taxe kilométrique en Flandre et à Bruxelles seront également indexés. Le logiciel de l'OBU sera automatiquement mis à jour avec les nouveaux tarifs plus élevés. En Wallonie, les tarifs de la taxe kilométrique ont été indexés au 1er janvier dernier. Les véhicules zéro émission en Wallonie doivent toujours s'acquitter d'une redevance kilométrique et sont classés dans la catégorie d'émission Euro VI (la plus favorable).

Au 1er juillet, aucune nouvelle route payante (kilométrique) ne sera ajoutée en Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale. En Région wallonne, une partie de la N246 à Tubize ne sera plus soumise à la redevance kilométrique pour les camions, selon Viapass.