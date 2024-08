Une fin de semaine sans conviction pour le BEL 20 et ses voisins européens

Umicore (11,11) et WDP (24,40) emmenaient les baisses en reperdant 2,03 et 1,29% devant KBC (69,50), négative de 0,88%. Lotus Bakeries (10.960) se distinguait par contre en remontant de 1,86%, Ageas (43,82) s'appréciant de 1,11%.

arGEN-X (477,60) valait 0,35% de moins que la veille, Solvay (30,88) et Syensqo (70,54) cédant 0,13 et 0,04% alors que Galapagos (22,22) et UCB (153,75) étaient en hausse de 0,09 et 0,29%.