Une "journée comme une autre" à Charleroi malgré la grève des pilotes Ryanair

Au deuxième jour de l'action syndicale, "c'est une journée comme une autre", a soupiré le patron de BSCA, soulignant que seuls les voyageurs déambulaient dans le hall de l'aéroport. "Il n'y a pas de grévistes, que des passagers qui n'ont plus aucune considération pour les actions mais compatissent avec les personnes qui ne peuvent pas partir", a déclaré le CEO.

"Notre but était de peser fortement sur les opérations de Ryanair et c'est réussi", a rétorqué Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Mais si le CEO veut que l'on vienne absolument à l'aéroport pour convaincre le peu de collègues présents de cesser le travail, on le fera", a-t-il ajouté avec ironie.