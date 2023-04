Une journée scientifique pour aborder l'avenir de la métallurgie en Wallonie

Des représentants de différentes entreprises du secteur métallurgique implantées en Wallonie ont participé mardi à Marcinelle (Charleroi) à une journée scientifique organisée par UMons et le pôle de compétitivité MecaTech. "Contrairement à ce qu'on pense parfois, la métallurgie a un avenir en Wallonie et il se prépare depuis déjà un certain nombre d'années avec des entreprises qui travaillent sur des marchés de niche et dans des procédés à très haute valeur ajoutée", a affirmé en résumé de la journée Véronique Vitry, chargée de cours à l'UMons.