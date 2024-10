Une ligne pilote d'impression 3D pour répondre aux besoins de l'industrie

La construction d'une "ligne pilote d'impression 3D unique et avancée" a été lancée afin de répondre à la demande croissante des secteurs de la chimie et de l'énergie. Tous deux souhaitent en effet assembler leurs composants industriels à l'aide de cette technologie dès que possible, justifie mercredi l'Institut flamand pour la recherche technologique (Vito).