Une majorité d'entreprises wallonnes jugent la législation environnementale trop complexe

Les entreprises wallonnes ont pris conscience de leur impact sur l'environnement ces dernières années, rapporte vendredi une enquête de la cellule Environnement de l'organisation AKT for Wallonia, l'alliance entre l'Union wallonne des Entreprises et les Chambres de commerce et d'industrie du sud du pays. Les sociétés y allouent davantage de ressources humaines notamment. Elles se considèrent cependant freinées par le manque de temps et la complexité règlementaire pour mettre en place des actions concrètes.