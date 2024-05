Une modeste taqueria mexicaine gagne une étoile Michelin

"Mon père disait: +veux-tu que je te dise le secret de la viande? Il n'y a pas de secret+", seulement "+l'amour et l'effort+", raconte le propriétaire des lieux, Mario Hernández Alonso, 66 ans.

Son père, explique-t-il, lui avait appris à toujours veiller à "la qualité des produits, à l'attention portée aux clients et aux prix". "La vie est une roue de la fortune et il y a des fois où l'on est très haut et d'autres où l'on est très bas", affirme M. Alonso, rencontré par l'AFP devant son établissement.

La taqueria, ouverte depuis plus de 50 ans sur l'avenue commerçante et populeuse de San Cosme, fonctionne dans un petit espace où seules trois ou quatre personnes peuvent se tenir debout et manger, tandis que le taquero fait cuire les viandes sur une plaque chauffante et qu'un autre employé prépare les tortillas de maïs à la main.