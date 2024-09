Une nouvelle liaison ferroviaire de marchandise de Zeebrugge à Crailsheim, en Allemagne

Trois trains par semaine effectuent désormais un aller-retour entre Zeebrugge et Crailsheim, dans le sud de l'Allemagne, pour le transport de marchandise sur cette nouvelle liaison ferroviaire, ont annoncé mercredi l'entreprise de fret ferroviaire Lineas et l'entreprise de transport ECS. Elles affirment que cette liaison permettra de retirer plus de 11.000 camions de la route par an et d'économiser 2.600 tonnes de CO2.