Une offre de trains augmentée n'aurait presque pas d'impact sur le trafic routier

Le gouvernement ambitionne de faire passer la part de marché du train de 8% pour le transport des passagers à 15% d'ici 2040.

Pour réaliser cette croissance, le Fédéral prévoit d'augmenter le nombre de trains sur les voies ferrées. Le Bureau du Plan a évalué quatre scénarios et les a comparés au plan de référence publié en avril 2022. Le plus important en termes d'impact envisage ainsi une fréquence de trains fortement augmentée et un temps de voyage - correspondances comprises - raccourci.